La Marvel Comics rivoluziona il suo sistema di acquisti digitali

Nel giro di qualche settimana, la Marvel Comics rivoluzionerà l'intero processo di acquisto digitale delle proprie opere. A partire dal 2 Giugno, il Marvel Digital Comics Shop chiuderà i battenti, e tutti i fumetti digitali dovranno essere acquistati tramite l'app Marvel Comics presente su dispositivi IOS e Android.

Tuttavia, nel caso preferiste effettuare le vostre sessioni di lettura davanti allo schermo di un PC o di un Mac, le produzioni della Casa delle Idee saranno accessibile grazie al servizio di comiXology. L'editore ha comunicato questo aggiornamento ai propri abbonati tramite mail, informandoli che tutti i rispettivi fumetti digitali acquistati sul Digital Comics Shop saranno automaticamente disponibili sull'applicazione Marvel.

Inoltre, la Marvel sta cercando di integrare una funzione per cui è possibile sincronizzare l'app all'account di comiXology, di modo che gli acquisti siano immediatamente reperibili sia su Mobile che su PC senza dover effettuare ulteriori autenticazioni.

La casa editrice sta operando una scelta in linea con le attuali problematiche dell'industria, e nonostante abbia fatto dei timidi passi verso la pubblicazione fisica, in questo momento la via del digitale è quella prediletta. Il piano è quello di ritornare a una diffusione graduale dei propri prodotti; nelle prossime settimane le nuove uscite avranno la priorità, incrementando via via la quantità sul mercato.

La Marvel Comics riprenderà presto la pubblicazione delle proprie opere. Nel frattempo, Dan Slott si appresta a lasciare la testata di Iron Man.