Marvel Comics: Ronin torna in azione in Hawkeye Freefall

Mentre l'azienda statunitense si prepara per il ritorno alla produzione delle opere Marvel Comics, scopriamo cosa è accaduto nel primo volume della collana dedicata al personaggio interpretato da Jeremy Renner e intitolata Hawkeye: Freefall.

In particolare nelle pagine del fumetto i fan hanno potuto rivedere Ronin, identità segreta che Occhio di Falco ha assunto nel corso del tempo. Il supereroe si è scontrato contro The Hood, cercando di fermare le attività del criminale e riuscendo ad arrestarlo. Durante il processo sono stati trovati colpevoli soltanto i suoi scagnozzi, mentre The Hood è riuscito a farla franca.

È stato proprio questo evento che ha portato Hawkeye a riassumere l'identità di Ronin, convinto che solo lui può fermare una volta per tutte il criminale. Deciso a tenere nascosta la sua scelta, sceglie di assoldare un Skrull per poter essere in due luoghi allo stesso momento, ma il suo sosia viene improvvisamente rapito da Bullseye, assassino che The Hood ha assoldato per scoprire la vera identità di Ronin. Nelle pagine finali del fumetto possiamo vedere Bullseye riuscire ad entrare nella stanza in cui è conservato il costume di Ronin, che decide di prendere dopo aver ucciso l'assistente di Hawkeye.

