Marvel Comics: nel secondo numero di Ghost Rider scoppia la tensione tra i due fratelli

Nel secondo numero della testata di Ghost Rider, la Marvel ci pone difronte a degli avvenimenti inaspettati, imbastendo uno scontro tra due delle versioni più popolari del personaggio. Jonny Blaze ha tentanto di reclutare Danny Ketch per aiutarlo a fare fuori qualche demone in città, ma le loro divergenze li mettono uno contro l'altro.

Ketch non se la sta passando bene ultimamente, dopo una tragedia personale annega i suoi dispiaceri nell'alcol all'interno del suo bar e tiene un broncio giornaliero che indispettisce non poco suo fratello. La differenza tra le loro opinioni diventa troppo grande e il loro confronto sfocia in un combattimento tra, nel quale ha la peggio proprio Ketch.

I due salgono sulle loro motociclette, e dopo qualche scambio di colpi Blaze riesce a fermare Ketch in cima ad un ponte, dandogli una sonora strigliata. Cerca di scuoterlo dicendogli che si crogiola nel dolore e nella commiserazione senza affrontare di petto il problema, optando per un approccio super diretto.

A questo punto Blaze strappa lo Spirito della Vendetta da Ketch, e dopo avergli detto "di godersi la sua libertà" lo scaraventa giù dal ponte nel fiume sottostante. Ora Ketch si ritrova in una situazione molto delicata, dal momento che essendo sprovvisto di poteri rischia di non cavarsela.

Nel recente evento dedicato ad Absolute Carnage, tra i due fratelli c'è stata una certa tensione, che tuttavia non è mai esacerbata al punto da arrivare a uno scontro simile. I due erano stati incaricati di salvare Alejandra Jones dai simbionti, e pur avendo combattuto valorosamente non sono riusciti a terminare con successo la loro missione.

Carnage, infatti, è riuscito a strappare il codex dalla spina di Alejandra, mandandola all'inferno. Qui ha incontrato un'intera squadra di Ghost Rider tutti differenti, e nei prossimi numeri potremmo avere l'occasione di vederli in azione, magari proprio contro Blaze.

