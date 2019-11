She-Hulk sfoggia una nuova suit nell'ultimo numero di Avengers

Il numero 27 degli Avengers ha introdotto diverse novità inedite, sia per quanto riguarda gli ultimi sviluppi del corrente arco narrativo dedicato alla prigione spaziale, sia inerenti all'evoluzione dei personaggi. She-Hulk, infatti, ha ottenuto un rivestimento nuovo di zecca funzionale al controllo dei suoi poteri.

Apprendiamo, infatti, che il nuovo costume è stato progetto da She-Hulk e T'Challa al fine di sfruttare al meglio le sue emissioni gamma e prevenire eventuali esplosioni indesiderate. Più che una suit volta ad accrescere il potenziale del personaggio, quindi, si configura come un'armatura di contenimento progettata per farle sfruttare in maniera ottimale le sue capacità.

Dal punto di vista estetico invece, si presenta in un design piuttosto semplice e minimale, composto da bracciali, guanti e stivali di un viola lucido, presumibilmente corrispondenti alle aree limitative delle emissioni gamma. Nonostante ad un primo impatto non risulti molto accattivante, potrebbe rivelarsi funzionale al rendimento di She-Hulk nel corso della saga, permettendole di esprimere al meglio tutto il suo potenziale combattivo.

Di seguito potete leggere la sinossi ufficiale di Avengers#27, scritto da Jason Aaron e disegnato da Ed McGuinness:

"L'artista Ed McGuinness ritorna per un'epica avventura spaziale che porta i Vendicatori in una prigione aliena delle dimensioni di una galassia, dove è apparso all'improvviso un nuovo misterioso possessore del potente Starbrand, scatenando il caos cosmico. Menomale che i Vendicatori hanno portato con sé il loro nuovo membro, la Vedova Nera!"



Il videogioco Marvel's Avengers sarà preceduto da un adattamento a fumetti; Nel corso del numero 27, inoltre, un personaggio piuttosto conosciuto si è riunito al team degli Avengers.