Anche la Marvel Comics smetterà di pubblicare i fumetti in formato digitale

A causa della chiusura di Diamond Comic Distributors, le fumetterie non avranno più la possibilità di ricevere le copie fisiche dei prodotti editoriali in procinto di arrivare sul mercato. La Marvel, accodandosi alla DC Comics, ha quindi deciso di cancellare le uscite digitali.

Il presidente di Marvel Entertainment, Dan Buckley, ha rilasciato delle dichiarazioni a riguardo, specificando che l'attuale gestione editoriale è in costante divenire, e che le misure adottate potrebbero essere modificate ogni giorno. Dal canto suo, la Diamond Comic Distributors non si espressa sul periodo in cui ricomincerà a far circolare le pubblicazioni.

Queste le parole di Dan Buckley:

"Come già saprete, sfortunatamente questa settimana non ci sarà nessuna nuova uscita disponibile nella vostra fumetteria di fiducia. La Marvel inoltre non pubblicherà più nessun titolo digitale a partire dal primo Aprile. Si tratta di una situazione ogni giorno in costante evoluzione, perciò capiamo e apprezziamo la vostra pazienza dal momento che siamo tutti sulla stessa barca.

Non appena saranno disponibili ulteriori informazioni, illustreremo i nostri piani a lungo termine e le opportunità per supportare voi e l'industria".

I titoli che sarebbero dovuti uscire questa settimana sono i seguenti: Black Widow#1, Taskmaster#1 e Star Wars: Doctor Aphra#1.

