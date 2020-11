Marvel Comics e il sostegno all'uguaglianza: i fumetti più importanti

Il mondo Marvel Comics è davvero vasto, essendo un universo in continua costruzione e rifacimento dagli anni '40. Una realtà davvero lunga che ha dato i natali ai supereroi più famosi del mondo, a partire da Spider-Man, di sicuro il più conosciuto dato che era l'eroe in cui era più facile immedesimarsi per il lettore adolescente.

Ci sono poi state tante scelte inclusive: dai supereroi femminili come Ms. Marvel a quelli che mettono a tacere le disuguaglianze come gli X-Men, passando per tutti quelli che hanno fatto outing nel corso degli anni. La Marvel Comics ha deciso di celebrare questa vastità di personaggi eterogenei ma tutti egualmente importanti, senza distinzione di razza, sesso o altre preferenze.

Si parte con X-Men numero 01, del 1991, che è stato il fumetto più venduto di tutti i tempi secondo il libro del Guinness dei Primati, con ben 8,1 milioni di copie ordinate già solo al lancio. Ma la Marvel Comics fu anche la prima a rendere protagonista un personaggio afroamericano con Luke Cage, testata nata nel 1972 con Hero for Hire, dove adotta il nome di Power Man.

Non manca poi il sostegno al mondo LGBT+, ricordando nel 1984 la rivelazione sull'omosessualità del miglior amico d'infanzia di Captain America, e che ricevette la sua approvazione, oppure quella sulla presenza di Victoria Montesi del 1993, primo personaggio lesbico. Il percorso ha poi proseguito con un matrimonio omosessuale nel 2012 su X-Men e con il coming out dell'Uomo Ghiaccio nel 2015.

La Marvel Comics ricorda poi altri tre numeri storici: i Fantastici Quattro #01 del 1961 dove entra in azione il gruppo contro l'Uomo Talpa; Iron Man #173 del 1983 dove Stark ritorna ad essere umano e ha come nemico l'alcolismo; Astonishing X-Men #51 del 2012 dove Northstar è il protagonista del primo matrimonio omosessuale nei fumetti mainstream con Kyle.

Recentemente Marvel Comics ha rinviato Eternals, la nuova serie a fumetti sul gruppo di personaggi.