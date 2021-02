Marvel Comics: Spider-Man, Ms. Marvel e Nova uniti nel nuovo team Young Squadron

Cosa succederebbe all’immenso universo Marvel Comics senza la presenza dei potenti Avengers? È questa la domanda alla base del nuovo evento Heroes Reborn, che nel primo volume della serie Young Squadron ha presentato delle origini completamente rivisitate di Miles Morales, Spider-Man, Kamala Khan e Sam Alexander, ovvero Ms. Marvel e Nova.

L’autore Jim Zub, con le splendide illustrazioni di Steve Cummings, si è divertito a immaginare la formazione dei nuovi supereroi senza gli insegnamenti degli Avengers, ma piuttosto seguendo le indicazioni di alcuni membri dello Squadrone Supremo d’America, un gruppo nato proprio a causa della mancanza dei vendicatori.

Miles diventerà il nuovo Falcon, in seguito alla morte del partner originale di Nighthawks, Kamala non seguirà l’esempio di Capitan Marvel, e vestirà i panni della super guerriera Girl Power dopo aver ottenuto uno speciale artefatto da Utopia, mentre Nova non seguirà i passi del padre, decidendo invece di seguire l’esempio di Doctor Spectrum, diventando Kid Spectrum. Insieme i tre giovani supereroi formano il gruppo conosciuto come Young Squadron, che dovrà vedersela direttamente con uno dei personaggi più controversi della Marvel, Deadpool, il mercenario chiacchierone. In fondo alla pagina potete trovare la cover del primo volume, e i design dei tre protagonisti.

