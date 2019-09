Marvel Comics: ecco gli spoiler del primo volume della nuova serie Strikeforce

La nuova serie Marvel Comics Strikeforce è stata in grado di unire insieme personaggi molto interessati sottolineando anche la loro diversità in un’avventura pericolosa ma intrigante, e nell’ultimo volume i protagonisti hanno fatto incontri a dir poco sorprendenti. Scopriamo insieme i dettagli.

Leggendo il volume si capisce che Blade è a capo del gruppo costituito da Spider-Woman, Wiccan, Monica Rambeau, Winter Solider e Angela, ciascuno dei quali vuole risolvere un mistero, approfondendone tutti gli elementi emersi finora, e ciò li condurrà in luoghi non troppo accoglienti.

Sappiamo comunque che i membri del suddetto team non hanno problemi a recarsi in posti del genere e, soprattutto a sporcarsi le mani in prima persona. Nonostante le premesse per il loro viaggio fossero negative, si sono ritrovati in situazioni peggiori di quelle che si sarebbero aspettati.

Nel fumetto veniamo a conoscenza del fatto che il gruppo è stato intercettato dai mutaforma, ma, come Angela rivela diverse pagine dopo, non era uno stratagemma elaborato dagli Skrull o altri gruppi che potrebbero suonare familiari a molti di voi. Si scoprirà essere la specie dei Vridai, creature che crescono nelle profondità delle caverne, su Svartalfheim, in grado di assumere la forma dei loro prigionieri. Uno dei momenti più particolari è quando Blade e il suo gruppo si trovano faccia a faccia con Doctor Doom, che si rivelerà una delle tante creature solo dopo che Angela lo avrà ucciso.

L’ultima tavola del primo volume, che potete trovare in calce alla notizia, presenta la comparsa in scena di Daimon Hellstrom, facendo pensare alla squadra che sia in realtà stato catturato dai Vridai, e che la figura davanti a loro sia solamente un mutaforma. Daimon, o la creatura, attacca e Blade lo respinge in pochi secondi, trafiggendogli il petto.

Di fronte al corpo inerme, Wiccan reagisce con le parole: “Ma..era..era un mutaforma no?”. Nella confusione totale riguardo quanto accaduto poco prima, Blade riceve una chiamata da Satana Hellstrom, durante la quale dice che suo fratello si sta comportando in modo strano. Possiamo dedurre che Blade abbia colpito il vero Daimon, e che potrebbe averlo ucciso. Ricordiamo che il cacciatore di vampiri Blade ha fatto il suo ingresso nel MCU di recente, con un reboot programmato e che molti fan hanno già pensato alla futura minaccia degli Avengers: i vampiri.

Potete trovare di seguito la descrizione ufficiale:

“Dalle oscure menti degli emergenti Tini Howard e Germán Peralta arriva una storia dalla parte più profonda del Marvel Universe! Una nuova minaccia sta arrivando sul pianeta, e più persone ne vengono a conoscenza, più aumenta la sua potenza. Blade l’ha già affrontata in passato, e sperava di non doverlo fare di nuovo. Non può chiedere aiuto agli Avengers, non solo per la loro sicurezza, ma per quella dell’intera umanità. Deve quindi creare un team, reclutando eroi che già hanno avuto a che fare con l’oscurità - gli Strikeforce. Blade, Angela, Spider-Woman, Wiccan, Winter Soldier e Monica Rambeau uniscono le force per combattere questa misteriosa forza che nessun altro può fronteggiare nell’universo Marvel!”