Marvel Comics e la storia mai sviluppata delle origini dell'universo 3099

Da diversi anni ormai Marvel Comics, così come anche la DC Comics, hanno investito molto nella produzione di storie ambientate in universi paralleli e nel futuro, sia prossimo che remoto. È ormai celebre il futuro Marvel del 2099, introdotto col personaggio di Miguel O’Hara, ma quanti di voi conoscono l’universo 3099?

Forse giocando a videogiochi quali Future Fight o il ben più recente Marvel Snap, aggiudicatosi anche il premio come miglior gioco di carte ai GOTY 2022, avrete visto delle skin particolarmente futuristiche, con design unici e mai apparsi nelle storie pubblicate su albi a fumetti. Questo perché il materiale dell’universo Marvel ambientato nel 3099 è estremamente limitato. Introdotto per la prima volta in X-Factor #67, pubblicato nel 1991, scritto da Jim Lee, che sarà ospite a Lucca Comics & Games 2023 al fianco di altri importanti autori, e disegnato da Whilce Portacio, l’universo 3099 aveva come base il dominio sconfinato di Apocalisse, fermato solo grazie al coraggio di Nathan Summers, mutante che sarebbe diventato il leggendario Cable.

Solo nel 1998, quindi sette anni dopo la prima introduzione della timeline in questione, la Marvel decise di definirla in maniera più dettagliata nel volume one-shot 2099: Manifest Destiny, in cui Miguel O’Hara, lo Spider-Man del 2099, si impegnava a istruire una nuova generazione di eroi in un mondo molto di 1000 anni nel futuro. Tra questi eroi spiccavano Doctor Strange nella sua forma spirituale e Steve Rogers, Capitan America, risvegliatosi nuovamente in un mondo difficile da comprendere per un uomo dei primi anni del ‘900, e in grado di brandire non solo il suo iconico scudo ma anche Mjolnir, il martello di Thor.

Personaggi di rilievo che avrebbero potuto essere protagonisti di storie altrettanto fantastiche, ma mai sviluppate. Da quell’one-shot, infatti, l’universo 3099 è stato abbandonato fino a rarissime riprese come in Immortal Iron Fist #21 del 2008, e in Guardians of the Galaxy #16 del 2009, in cui però gli autori si sono presi così tante libertà narrative da allontanarsi dalle origini viste in 2099: Manifest Destiny.

Ciò che rimane di Marvel 3099 è quindi confuso, frammentario, senza basi solide sulle quali costruire racconti in grado di svilupparsi con continuità e proporre nuovi e originali design di eroi, e antagonisti, conosciuti nelle storie del presente. E voi cosa ne pensate? Vorreste leggere serie ambientate nel 3099? Ditecelo nei commenti. Per finire, vi lasciamo alle serie più mature in arrivo col ritorno dell’Universo Ultimate.