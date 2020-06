Marvel Comics: lo storico inchiostratore Joe Sinnoth ci lascia all'età di 93 anni

L'artista della Marvel Comics, Joe Sinnott, è deceduto all'età di 93 anni. Sinnoth ha rivestito il ruolo di inchiostratore a partire dagli anni '60, contribuendo in maniera sostanziale alla formazione dello scheletro supereroistico della Casa delle Idee.

Di seguito vi riportiamo le dichiarazioni della famiglia riguardo alla sua scomparsa:

"E' con grande dispiacere che dobbiamo annunciare la scomparsa di Joltin 'Joe Sinnott il 25 giugno alle 8:40 all'età di 93 anni. È andato in pace con la consapevolezza che la sua famiglia, i suoi amici e i suoi fan lo adoravano. Amava la sua vita, fin nei suoi ultimi istanti. Amava sentire tutti voi e leggere i vostri pensieri su di lui. Ognuno di voi era speciale per lui. La famiglia Sinnott richiede privacy e comprensione in questo momento difficile. Si prega di inviare le condoglianze a:

La famiglia Sinnott 27 Spaulding Lane Saugerties, NY 12477

Grazie ancora per essere stati dei fan e degli amici così fedeli e appassionati nei confronti di Joe. Considerava amici tutti i suoi fan, vedervi agli eventi e leggere i vostri messaggi era ciò che lo manteneva giovane nel cuore.

RIP Joe Sinnott 16 ottobre 1926 - 25 giugno 2020"

Ricordiamo il contributo di Sinnoth per il suo operato sui Fantastici Quattro, Thor, Silver Surfer, gli Avengers. E' una perdita storica per la Marvel, l'ennesima dopo la dipartita di Stan Lee, scomparso nel Novembre 2018.

La Marvel annuncia delle storie inedite sugli X-Men e Spider-Man/Venom. Stan Lee: spunta in rete un commovente murales in tributo all'autore della Marvel.