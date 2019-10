Marvel Comics: svelata l'identità del nuovo Carnage!

Il panorama fumettistico della Marvel Comics si sta arricchendo di interessanti titoli nel proprio catalogo, grazie anche a opere ambiziose e imprevedibili. Absolute Carnage, infatti, è una delle serie più seguite attualmente, complice soprattutto i ricchi colpi di scena immaginati dai i due autori.

La run di Venom immaginata e realizzata da Donny Cates e Ryan Stegman è già riuscito a far breccia di migliaia di appassionati. Eddie Brock è tornato nuovamente Venom, a seguito delle vicende che li hanno separati la prima volta, al fine di inseguire Carnage tramite dei potentissimi nuovi poteri ricavati dal codice simbionte di alcuni degli eroi più forti. Il tutto, inoltre, è coronato da un meraviglioso nuovo design su cui spiccano due enormi ali visivamente magnifiche. Nel quarto numero della testata, tuttavia, veniamo a conoscenza di un nuovo importante dettaglio: l'identità del nuovo Carnage.

La situazione a New York è tragica, l'infezione si sta dilatando e Capitan America e Spider-Man sono costretti a ronde notturne per fermare alcune piccole ondate di creature simbionte. Una volta concluso il loro giro, si dirigono verso la casa dei Fantastici 4 per analizzare la situazione, finché Spidey sgancia una bomba all'improvviso, tramite la tavola che potete ammirare in calce alla notizia: Norman Osoborn è il nuovo Carnage, vecchia conoscenza del franchise, ed è lui la causa dell'infezione nel territorio americano.

Secondo voi, invece, cosa accadrà da questo momento in poi? Riuscirà Venom a fronteggiare la nuova trasformazione di Carnage? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.