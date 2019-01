Marvel Comics: torna il costume nero nella serie Symbiote Spider-Man

La Marvel Comics ha da poco annunciato una nuova mini-serie: parliamo di Symbiote Spider-Man, che debutterà negli USA a partire dal mese di aprile 2019 e sarà composta da 5 numeri. Diamo uno sguardo, dopo il salto, alle prime informazioni, tra sinossi, team creativo e cover del numero 1.

Symbiote Spider-Man sarà scritta da Peter David e disegnata da Greg Land. La storia vedrà l'Uomo Ragno alle prese con Mysterio e sarà ambientata in un periodo in cui Peter Parker non era ancora a conoscenza delle origini aliene dell'organismo che prese possesso del suo costume rosso e blu. In sostanza, quindi, prima che il simbionte occupasse il corpo di Eddie Brock diventando l'anti-eroe noto come Venom.

Di seguito le dichiarazioni di Devin Lewis, editor della Marvel Comics che ha presentato il progetto:

"Venom sarà anche parte del mio lavoro quotidiano, nonché mio villain preferivo, ma il personaggio che amo più di tutti è da sempre Spider-Man - e questo, difatti, rappresenta il progetto più emozionante per il quale ho avuto il privilegio di lavorare in questi miei cinque anni in Marvel. Sarà una storia che si pone in continuity con il passato di The Amazing Spider-Man, ambientata durante le settimane in cui Peter indossava il costume da simbionte che in seguito sarebbe diventato uno dei suoi principali nemici! Ritroverete tutti i vostri comprimari preferiti - Gatta Nera, Zia May, il Bugle. Insomma, sarà una storia totalmente classica nello stile della grande Marvel!

Ma cosa ci fa Mysterio sulla copertina? Non ha mai combattuto Spidey con il simbionte! O l'ha fatto? So già che tutti voi, da buoni fan della Marvel, starete pensando che non è possibile, ma fidatevi di me! Peter, Greg e io abbiamo 'fatto i compiti' - abbiamo letto e riletto la saga originale del costume nero e tutte le sue rivisitazioni successive, poi ne abbiamo discusso per ore. Questo sarà Peter Parker nei panni di Spider-Man, che indosserà uno dei costumi più iconici nella storia di tutti i fumetti, e abbiamo approcciato questa storia con il cuore, ma al tempo stesso con la serietà e il rispetto che merita".

Cosa ne pensate di questo ritorno? La serie debutterà negli USA in America e sarà portata in Italia da Panini Comics.