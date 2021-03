Marvel Comics: tornano le Pietre dell'Infinito con la serie Infinity Destinies

La Casa delle Idee ha rivelato qualche dettaglio sulla storia che coinvolgerà molti numeri speciali annuali previsti per il mese di giugno, e di conseguenza numerosi supereroi. La storia, dal titolo Infinity Destinies, si concentrerà sul ritorno delle Pietre dell’Infinito, e avrà come protagonista d’eccezione Gatta Nera.

Le premesse sembrano indicare che alcune delle Pietre siano finite casualmente in mano a delle new entry tra le fila dei supereroi della Marvel, che si troveranno presto al fianco di personalità iconiche come Iron Man e Capitan America.

Il primo volume che darà inizio all’evento sarà Iron Man Annual #1 scritto da Jed MacKay e disegnato da Ibraim Roberson, di cui riportiamo di seguito la sinossi ufficiale: “Quando Iron Man viene a conoscenza dei strani tipi che hanno catturato e torturato Miles Morales, deve intervenire. Quello che ha imparato riguardo l’Assessore e specialmente su Quantum vi lascerà senza parole. In questo approfondimento vengono rivelati dei segreti riguardo alcuni dei nuovi, e fantastici, villain che porranno le basi per il futuro di molte storie Marvel!”

Successivamente la storia continuerà in Capitan America Annual #1, firmata da Gerry Duggan e Marco Castiello, la cui presentazione recita: “Il criminale evaso conosciuto come Overtime riesce a fuggire dal braccio della morte quando la Pietra del Tempo decide di legarsi alla sua anima, donandogli dei poteri che comprende a malapena. Ora, grazie a Capitan America, il suo tempo è giunto.”

Proseguendo si seguiranno da vicino le avventure della ladra Black Cat, nel primo annuale dell’omonima serie: “L’ultimo colpo di Felicia Hardy l’ha condotta in un viaggio mortale verso Seoul, dove incontra White Fox, Tiger Division e il nuovo eroe che ha fatto il suo debutto in Taskmaster #3: Taegukgi!” Senza dubbio si tratta di un evento che potrebbe portare a sviluppi interessanti e intriganti, capaci di coinvolgere molti eroi che spesso rimangono secondari in storie di questa rilevanza.

Ricordiamo che Marvel ha presentato anche una serie dedicata ad Alien, e vi lasciamo a tutte le novità riguardanti la Vedova Nera.