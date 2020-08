Marvel Comics: trailer e sinossi per la nuova serie di Black Widow

Nelle scorse ore la Marvel Comics ha diffuso un trailer inedito del primo numero di Black Widow, che debutterà con una nuova serie a partire dal prossimo settembre. In aggiunta al filmato, allegato all'interno della notizia, la casa editrice ha reso disponibile una prima sinossi:

"Cosa succede quando i nemici più letali di Vedova Nera scoprono un modo per farla fuori? Scoprilo questo settembre, quando la scrittrice vincitrice del premio Eisner Kelly Thompson (Captain Marvel) e l'artista emergente Elena Casagrande (Catwoman) portano la più grande spia dell'Universo Marvel in territori inesplorati attraverso una straziante cavalcata da brivido. Il mondo di Natasha Romanoff viene sconvolto quando la super spia Avenger si ritrova intrappolata in un mistero che nemmeno lei può risolvere. I primi indizi sulla missione che potrebbe segnare la fine di Black Widow ti aspettano in questo trailer top secret!"

La sceneggiatrice, Kelly Thompson, ha anticipato che la serie presenterà delle peculiarità uniche rispetto alle precedenti:

"Si tratta di una nuova visione, piuttosto audace, di Black Widow, e spero davvero che il pubblico possa entusiasmarsi. Penso che abbia delle caratteristiche inedite che la rendono interessante, così come sarà interessante scoprire il destino che l'aspetta alla fine di questo racconto sconvolgente e altamente personale".

Marvel Comics: U.S. Agent tornerà in autunno con una uova pubblicazione. La Marvel Comics ha in cantiere dei cambiamenti importanti per Moon Knight e Manhattan.