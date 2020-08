Marvel Comics: U.S. Agent sta per tornare con una nuova serie

Nel mese di novembre, John F.Walker (U.S. Agent) tornerà nel palinsesto editoriale della Marvel Comics con una nuova pubblicazione. Alla direzione della serie troviamo l'autore Christopher Priest e l'artista italiano Stefano Landini.

Quest'ultimo ha rinnovato sensibilmente il look di U.S Agent, a sua volta magistralmente reinterpretato dall'estro di Marco Checchetto nella copertina visibile in calce all'articolo. Priest si è espresso con le seguenti dichiarazioni riguardo al progetto:

"Ero entusiasta di lavorare di nuovo su Captain America, finché non ho capito che si trattava di questo ragazzo, il cugino disadattato di Cap, accigliato ed emotivamente danneggiato. Ma USAGENT presenta allo scrittore l'entusiasmante sfida di esplorare la miriade di espressioni e aspirazioni del sogno americano, come quel sogno si realizza o meno, attraverso gli occhi e le voci di una nazione spesso in guerra con se stessa. John Walker è un uomo spesso in guerra con se stesso, quindi la Marvel non conosce un protagonista migliore per questo viaggio, questo inciampo, attraverso le molteplici visoni della più grande nazione sulla Terra".

Questo invece è stato l'intervento di Landini:

"Sono incredibilmente entusiasta di far parte, insieme a un fantastico staff, di questo nuovo progetto dedicato a US AGENT. La storia creata da Christopher è davvero intensa e ricca di colpi di scena, non vedo l'ora che i lettori vedano con i loro occhi l'incredibile lavoro che stiamo facendo".

