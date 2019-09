Marvel Comics: l'universo 2099 torna con nuovi fantastici fumetti come Spider-Man e Venom

La Marvel Comics sta mettendo in scena tanti eventi nell'ultimo periodo. La Casa delle Idee si sta infatti focalizzando molto sul recente Dawn of X di Jonathan Hickman, ma anche sugli eventi che si svolgeranno nel 2020 con il crossover Incoming. Tuttavia, non sono state dimenticate altre situazioni, come ad esempio l'Universo 2099.

Durante i mesi finali di quest'anno infatti la Marvel Comics ha concesso ai suoi fan nuovi modi per esplorare l'Universo 2099 e questo giovedì sono stati annunciati i personaggi che ne prenderanno parte. Le storie one-shot arriveranno molto probabilmente tutte a dicembre.

Gli eventi 2099 dovrebbero arrivare con Amazing Spider-Man numero 33, che poi si dipaneranno anche nel corso dei successivi due numeri 34 e 35. In aggiunta a questi e ai personaggi già annunciati come Punisher, Conan e i Fantastici Quattro, i one-shot in arrivo riguardano anche il Dottor Destino, Spider-Man, Ghost Rider e Venom. Nella galleria in calce ci sono i cinque numeri annunciati con le rispettive copertine.

Si parte con Doom 2009 #1 , scritto da Chip Zdarsky e disegnato da Marco Castiello;

, scritto da Chip Zdarsky e disegnato da Marco Castiello; C'è poi Spider-Man 2099 #1 di Nick Spencer e Jose Carlos Silva, il quale ruota intorno a Miguel O'Hara mentre cerca di salvare l'universo Marvel da una minaccia;

di Nick Spencer e Jose Carlos Silva, il quale ruota intorno a Miguel O'Hara mentre cerca di salvare l'universo Marvel da una minaccia; Arriva anche 2099 Omega #1 , il futuro terminerà qui con il Dottor Destino protagonista in una storia illustrata da Gerardo Sandoval e con Nick Spencer alla sceneggiatura;

, il futuro terminerà qui con il Dottor Destino protagonista in una storia illustrata da Gerardo Sandoval e con Nick Spencer alla sceneggiatura; Torna anche Ghost Rider 2099 , scritto da Ed Brisson e disegnato da Damian Coucerio, con il Ghost Rider Kenshiro "Zero" Cochrane a fare da protagonista;

, scritto da Ed Brisson e disegnato da Damian Coucerio, con il Ghost Rider Kenshiro "Zero" Cochrane a fare da protagonista; Infine arriva anche Venom 2099 #1, scritto da Jody Houser e disegnato da Francesco Mobili.

La Marvel Comics ha annunciato Incoming, un progetto che vedrà tutti gli eroi unirsi contro una minaccia galattica e partita con una misteriosa morte.