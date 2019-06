Marvel Comics: l'Universo Ultimate è pronto a tornare in grande stile con Spiderman

La Marvel Comics prevede di reintrodurre l'Universo Ultimate quest'autunno, che andrà a sconvolgere ancora una volta le fondamenta imbastite dalla Casa delle Idee sui personaggi che abbiamo imparato a conoscere nelle serie classiche.Lo sceneggiatore di Miles Morales: Spiderman promette grandi cose per questo ritorno.

Saladin Ahmed, infatti, ha rilasciato un'intervista al sito Newsarama, nella quale promette un ritorno in pompa magna dell'Universo Ultimate nel numero 10 dello Spiderman di Miles Morales - in uscita questo Settembre. Di seguito potete leggere le sue dichiarazioni:

"Senza entrare troppo nei dettagli, l'Universo Ultimate ritornerà in grande stile con il numero 10 dello Spiderman di Miles Morales. Miles dovrà finalmente fare i conti con la sua storia che lo vede arrivare da un'altra dimensione. Sulla cover possiamo vedere Ultimate Green Goblin nella sua forma più aberrante, anche noto come Norban Osborn, ma c'è una misteriosa forza dietro di lui che noi conosciamo solo come Ultimatum".

Non è la prima volta che la resurrezione dell'Universo Ultimate è stata anticipata. Precedentemente, infatti, diversi personaggi della dimensione Ultimate hanno fatto capolino nelle pagine di Secret Wars nel 2015, finendo per arrivare nella continuity principale, ovvero Terra-616. Il numero 10 di Miles Morales: Spiderman verrà pubblicato l'11 Settembre.

In calce all'articolo potete dare un'occhiata alla cover realizzata da Mahmud Asrar, che anticipa l'aspetto del nuovo villain che darà filo da torcere al nostro Miles. Ad Agosto l'Universo Marvel si prepara ad essere sconvolto con il ritorno di Absolute Carnage, del quale è già stata mostrata una prima anteprima