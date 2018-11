Marvel Comics: l'Uomo Ghiaccio degli X-Men si unirà ai Fantastici Quattro?

Tutti sappiamo, ormai, che i Fantastici Quattro sono tornati in una nuova serie firmata da Dan Slott e Sara Pichelli (che in Italia debutterà a dicembre con Panini Comics). Una recente storia, però, ha creato un misterioso collegamento tra la superfamiglia Marvel e l'Uomo Ghiaccio degli X-Men.

È infatti emersa una tavola, in Rete, che raffigura i Fantastici Quattro mentre sostengono una battaglia in compagnia dell'Uomo Ghiaccio. In questo frangente, la Torcia Umana si stupisce della presenza di Bobby Drake, che non si è mai unito ai FF.

Per tutta risposta, l'X-Man risponde a Johnny Storm che, in realtà, una volta i Fantastici Quattro lo hanno accolto tra le proprie fila. Il mutante fa riferimento a una battaglia che coinvolse anche Namor, ma il dialogo si interrompe poiché la Torcia Umana decide bruscamente di tagliare corto.

Ecco il dialogo:

"Aspetta un attimo... Uomo Ghiaccio? Che ci fai qui? Tu non sei uno dei Fantastici Quattro!"

"Invece lo sono! Ricordi quella volta in cui mi avete reso uno di voi? Quella volta in cui Namor..."

"Oh no! Quella volta direi proprio che non conta!"

A questo punto ci si chiede a quale avventura fanno riferimento i due supereroi. È possibile che, nel corso della nuova serie Marvel, Dan Slott e Sara Pichelli ci mostrino qualche flashback in tal senso.