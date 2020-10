Marvel Comics: US Agent si prenderà presto la rivincita contro il governo americano

US Agent ha vissuto nell'ombra di Capitan America e di altri supereroi per molto tempo, lavorando direttamente per il governo degli Stati Uniti, che non ha esitato minimamente per licenziarlo. Ora John Walker si ritrova solo, senza lavoro e assetato di vendetta, tutti elementi presenti nella nuova serie Marvel Comics, American Zealot.

Il terzo volume dell'opera scritta da Christopher Priest e disegnata da Georges Jeanty ci ha mostrato Walker mentre si dirige verso Washington, per parlare apertamente e direttamente ai politici responsabili del suo licenziamento, una cosa che US Agent non si sarebbe mai permesso di fare. Si tratta quindi di un nuovo inizio per questa versione esagerata di Capitan America, che lo stesso Priest ha voluto commentare con le parole che trovate di seguito.

"American Zealot è una storia morale che si sviluppa in 5 parti. John Walker è stato licenziato. Oppure se ne è andato. Dipende da chi racconta la storia. Essendo ora un semplice consulente governativo, Walker sta guadagnando più soldi, ma allo stesso tempo corre molti più rischi, addentrandosi in vicoli dove nemmeno un agente autorizzato può recarsi con tranquillità."

L'autore ha poi continuato: "Ero emozionato quando mi hanno chiesto di tornare su Capitan America, finché non ho capito che stavano parlando di questo ragazzone, il cugino sfortunato, e emotivamente distrutto, di Cap. Cugino America. Ma US Agent rappresenta un'incredibile sfida per uno scrittore, che può esplorare la miriade di espressioni e aspirazioni del sogno americano, come questo viene raggiunto o no, attraverso gli occhi e le voci di una nazione spesso in guerra con sé stessa. John Walker è un uomo combattuto con sé stesso, e la Marvel sa che non c'è un protagonista migliore per questa storia."

