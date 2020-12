Marvel Comics: vediamo il nuovo costume Simbionte di Gatta Nera

La nuova serie Marvel Comics, Black Cat, sta già facendo parlare di se presentando un vasto numero di personaggi ed un potente nemico. Scopriamo insieme il nuovo costume a disposizione di Gatta Nera per l'occasione.

Nel primo volume della saga abbiamo assistito al tentativo di Gatta Nera di portare a termine una rapina, quando venne coinvolta nell'attacco alla Terra da parte di Knull. Con l'arrivo dei mostri del nemico ed a causa della curiosità della donna, quest'ultima si lascia trascinare sul campo di battaglia insieme ai numerosi eroi Marvel tra cui Capitan America e Doctor Strange. Purtroppo quest'ultimo verrà presto inghiottito da una delle creature avversarie ed i restanti eroi iniziano a venire sconfitti uno dopo l'altro.

Sotto incarico dell'eroe simbolo del Nuovo Continente, Felicia Hardy scapperà alla ricerca di un modo per salvare Doctor Strange. Ciò la porterà da Alchemax e dal dottor Steven ai quali chiederà aiuto. Seppur non sappiamo ancora come Gatta Nera potrà adempiere al proprio compito, al termine del volume ci viene mostrato un chiaro indizio.

Nella preview delle prossime pagine della storia vediamo la donna indossare un Simbionte nella forma di un abito color grigio che ben ricorda il classico costume indossato dalla ladra. Purtroppo non si hanno ancora informazioni su come Felicia sia venuta in possesso del vestito, restiamo quindi in attesa del prossimo volume.

