Marvel Comics: Vedova Nera cambia vita, nuova identità e un costume inedito per Nat

La nuova serie di Vedova Nera edita da Marvel Comics, è composta finora da un unico arco narrativo, il quale ha però posto subito Natasha Romanoff di fronte ad importanti scelte che hanno causato un drastico cambiamento nello status quo del personaggio, che decide di lasciarsi la sua nuova vita alle spalle e di indossare un costume mai visto prima.

Il quinto volume della serie Black Widows si apre mostrando le conseguenze di quanto avvenuto in precedenza. James e Stevie, rispettivamente il marito e il figlio biologico di Nat, sono stati brutalmente uccisi da un'esplosione. Dopo qualche giorno di lutto, Natasha decide di reagire al complotto organizzato da dei misteriosi villain, grazie anche al sostegno di Yelena Belova, Bucky Barnes e Clint Barton, tornati sulle sue tracce già nei volumi scorsi.

I due gruppi si incontrano, e fortunatamente gli "eroi" riescono a vincere molto facilmente. In una conversazione Nat e Bucky comprendono che l'omicidio di James e Stevie è stato magistralmente orchestrato da loro, che hanno posto degli ologrammi al centro dell'incendio in un magazzino, che ha poi causato l'esplosione. Tuttavia la protagonista decide di accettare la morte dei due, nonostante siano probabilmente ancora vivi, per non subire altri traumi.

Dopo alcune settimane, Natasha viene mostrata sui tetti di San Francisco con un nuovo costume, prevalentemente nero, con un cappuccio che le permette di nascondere parte del viso, e con delle linee rosse che dal colore brillante sembrano legate a qualche tecnologia avanzata che verrà probabilmente specificata nel corso delle prossime avventure.

La stessa disegnatrice Elena Casagrande ha spiegato: "Ho creato il nuovo costume di Nat lavorando con Kelly e Sarah (sceneggiatore ed editor). Le prime direttive erano di aggiungere elementi high-tech e pensare a Nat come una vigilante, ma allo stesso tempo non renderla più pesante dal punto di vista visivo, e mantenere ancora i tratti del costume classico di Romita e Samnee". E voi cosa ne pensate del nuovo costume di Vedova Nera? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

