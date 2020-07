Marvel Comics: Venom ci mostra un ritorno all'universo Ultimate

L'immenso repertorio che Marvel Comics ha presentato nel corso degli anni, a volte si è discostato dalla Terra principale, la 616, portandoci in universi alternativi dove gli autori hanno potuto riscrivere molti dei personaggi più amati dai fan, ed inserirle in trame mai viste prima, come successo per l'universo Ultimate.

Nato agli inizi degli anni 2000, l'Ultimate Universe, è ambientato sulla Terra-1610, e nonostante abbia proposto molte idee stravaganti è stato riconosciuto come canonico nella grande produzione Marvel. Di recente, e non con poca sorpresa, i fan sono tornati momentaneamente nell'universo in questione, grazie al volume 26 di Venom.

Eddie Brock e suo figlio Dylan infatti finiscono improvvisamente su un luogo sconosciuto durante l'elaborazione degli incubi di Dylan, riguardanti la terribile divinità Knull. Appena arrivati lì vengono salutati da The Maker, il nome dato alla versione Ultimate di Reed Richars, ovvero Mr. Fantastic dei Fantastici 4. Eddie spiega la situazione a Reed ma presto si trova coinvolto in uno scontro con il suo nuovo nemico, Virus.

Grazie ad un portale temporale generato da The Maker, Eddie e Dylan riescono a fuggire, per finire direttamente sulla Terra-1610, ovvero nell'Universo Ultimate. Potete vedere la scena in questione nella tavola riportata in fondo alla notizia.

Nonostante l'universo Ultimate sia stato "distrutto" in seguito all'evento Secret Wars, il ritorno di una dimensione alternativa era stato mostrato nell'ultimo numero della serie Spider-Men II, quindi forse non è del tutto impossibile pensare a nuove versioni per i supereroi principali.

Ricordiamo che di recente Manhattan ha subito dei cambiamenti grazie a Moon Knight, e che presto comincerà l'evento Dark Ages.