Marvel Comics: il Venom dell'Universo Ultimate sta per tornare

La Marvel Comics ha concluso da poco la miniserie di Absolute Carnage, le cui battute finali sono state scandite dal brutale scontro tra Venom e Carnage, che ha portato a delle conseguenze a dir poco nefaste per il futuro dell'Universo Marvel.

Nel corso dell'arco narrativo però, Venom si è alleato con delle personalità piuttosto inaspettate - come The Maker - l'antagonista Reed Richard dell'Universo Ultimate. A questo proposito, il numero 20 di Venom ha rivelato che Eddie Brock non è l'unico simbionte rimasto, ce n'è un altro, ed è nelle mani sbagliate.

Absolute Carnage ha mostrato come i vari simbionti dell'Universo Marvel abbiano lasciato delle tracce di se stessi - chiamate codici genetici - all'interno della spina dorsale dei loro ospiti. Carnage ha provato a raccoglierli al fine di risvegliare il dio dei simbionti, Knull, dal suo eterno sonno.

Per fermare l'offensiva del suo nemico, Venom ha incluso tra le proprie fila "The Maker", il quale aveva dichiarato di aver creato un dispositivo in grado di distruggere i codici. In verità, era intenzionato a collezionarli, nonostante quel piano sia poi stato sventato da Eddie.

Nell'ultimo numero della tesata, The Maker racconta questi eventi ai suoi misteriosi colleghi, mentre lavorano sul "Project Overshight". Questi sperava di usare i codici raccolti per riparare un portale dimensionale nel suo universo di origine.

Venom ha infranto quel piano, ma l'ultima volta che ha provato ad aprire il portale ne è sfuggito qualcosa, ed è il Venom dell'Universo Ultimate.

The Maker ora crede di poter utilizzare il simbionte per viaggiare tra gli universi, e la sua intenzione potrebbe tracimare nella prossima serie evento - Venom Island.

Che ne pensate di questi sviluppi?

