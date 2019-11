La Marvel conferma: Capitan America del futuro è una donna

Sono passati parecchi anni da quando il siero del super soldato trasformò un giovane e debole Steve Rogers in una macchina da guerra che poi prese il nome di Captain America. L'eroe della Marvel ha cambiato costume e identità più volte nel corso degli anni, ma la casa editrice ha annunciato che ora ci sarà un cambiamento più radicale.

Nei lungometraggi del Marvel Cinematic Universe, lo scudo è da poco passato di mano con Avengers: Endgame. Da Rogers, infatti, è passato al Falcon dell'attore Anthony Mackie, il quale sarà ulteriormente approfondito nella serie dedicata. Anche nei fumetti si è avverato un passaggio di mano che vede passare l'identità di Capitan America a una donna. La prescelta della Marvel Comics è Roberta Mendez.

L'ottantesimo anniversario della Marvel Comics è in corso di celebrazione e i fan della Casa delle Idee si stanno godendo i nuovi eventi di Marvel 2099. Partito con Miguel O'Hara di Spider-Man 2099, adesso la storia si concentra anche sulla prossima Capitan America, ovvero Roberta Mendez. È la prima in assoluto nell'universo Terra-616 a indossare quei panni, ma non la prima in generale per la Marvel: su Terra-15061, infatti, fu Danielle Cage la prima donna a possedere lo scudo.

In calce potete osservare una tavola completamente dedicata alla prossima Capitan America, tratta da The Amazing Spider-Man #34. Nella nuova storia, Miguel O'Hara è costretto a ritornare nel passato per fermare una minaccia, chiedendo l'aiuto di tutti gli eroi del presente, e tra questi spicca appunto la nuova Capitan America.