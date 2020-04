Marvel e DC: tutte le volte in cui gli eroi hanno avuto un calcio nelle parti basse

Marvel e DC comics, la grande dicotomia del filone supereroistico americano del fumetto. Se i fumetti DC hanno di fatto posto le basi del genere, quelli Marvel hanno contribuito alla diffusione del medium con protagonisti tanto diversificati quanto eccentrici. Cos'hanno però in comune questi eroi dal background completamente agli antipodi?

Il nome Jackass suona familiare a qualcuno? Probabilmente ai più giovani potrebbe non dire nulla. Il programma di MTV andato in onda 2000 al 2002 (2001-2003 in Italia) è stato uno delle trasmissioni più folli mai congeniati dalla mente umana. La banda di Steve-O e compagni era solita farsi degli scherzi che erano tanto spassosi quanto dolorosi. Vittima preferita dei loro giochi era la zona più interna dell'inguine, la parte sotto la cintura per intendersi. Insomma, avete capito bene, la loro principale attività era quella di rischiare l'infertilità permanente. A questo punto i più si staranno chiedendo cosa c'entrano i Jackass coi fumetti americani; più di quanto crediate in realtà.

Molti utenti twitter sono arrivati recentementi ad una conclusione. Negli ultimi anni il sadismo dei disegnatori DC e Marvel si è fatto preponderante e molti eroi o villain sono stati vittime del colpo più proibito di tutti, il calcio o ginocchiata sui gioielli di famiglia. In pochi sono stati risparmiati. Ci sono state vittime illustri come Superior Spider-Man, Scarlet Spider, Deadpool, Black Panther e Batman. Fra i responsabili del gesto troviamo invece personaggi di spicco come Wonder Woman, Betty Banner ed Emma Frost. In calce troverete una carrellata dei migliori momenti secondo noi.

Se è pur vero che ce l'aspettavamo da alcuni fumetti, recente è infatti la presa in giro della Marvel ai fumetti DC nel nuovo numero di Deadpool, ci ha stupito vedere come anche la DC non si sia risparmiata sull'argomento. Cosa ne pensate di questa dolorosa scoperta, vi eravate già accorti in qualche numero di questa tendenza ricorrente?

Vi ricordiamo che recentemente la Panini ha acquistato i diritti DC comics per la pubblicazione in Italia.