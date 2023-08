Da Marvel a DC: la grave situazione dell'industria nelle parole del fumettista Mark Millar

Nel corso degli ultimi anni i comics americani hanno dovuto affrontare cali nelle vendite, soprattutto di volumi cartacei, ricevendo anche molte critiche sulla qualità delle storie. Sulla questione si è espresso anche il fumettista Mark Millar, con una visione piuttosto realistica e consigliando a Marvel e DC cosa fare per migliorare la situazione.

Molti di voi conosceranno l’autore britannico per opere come Superman: Red Son della DC, o il fondamentale evento Civil War della Marvel, ma Millar ha preso parte a moltissimi altri progetti dei due colossi americani, e nel corso dei suoi anni di carriera ha potuto assistere in prima persona ai cambiamenti, sia interni che esterni considerando le percezioni dei lettori, delle serie realizzate.

Per questo durante un’intervista con Thinking Critical, Millar si è ritrovato a discutere approfonditamente della situazione attuale, asserendo con fermezza che almeno 20 grandi autori dovrebbero tornare alla Marvel e alla DC a sistemare le cose. “Dobbiamo equipaggiare le aziende. Penso che ormai chiunque riesca a far serializzare un paio di progetti, affiancandosi ad un artista abbastanza bravo, e realizzando delle run capaci di distruggere delle serie”, ha commentato così Millar.

La sua idea principale è quella di portare Marvel e DC ad essere più selettive, ad assumere autori promettenti come Olivier Coipe e Pepe Larraz per creare archi narrativi e storie veramente accattivanti, capaci di lanciare una nuova era dei comics. Riguardo, invece, alla questione dei rivenditori Millar si è detto alquanto preoccupato: “stanno faticando là fuori. Sono ad un passo dal chiudere. Tutti i miei amici e i rivenditori che conosco stanno dicendo che non è mai stato così complicato”.

Cosa ne pensate delle opinioni e dei consigli di Mark Millar? Siete d'accordo con quanto detto da lui?