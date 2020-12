Da Marvel a DC: Mark Millar presenta gli artisti che collaboreranno ai fumetti del 2021

Grazie al lavoro con serie TV e il suo coinvolgimento in numerosi progetti editoriali, Mark Millar non sembra volersi fermare. Dal 2017 Netlfix ha acquisito la Millarworld curandone gli adattamenti televisivi, e da tre anni Millar continua ad aggiornare i fan sui vari adattamenti, come di recente riguardo i prossimi fumetti con artisti Marvel e DC.

Come potete vedere dal post in calce alla notizia infatti, Millar ha condiviso su Twitter uno schema che illustra tutti gli autori che saranno coinvolti nei "Secret Millarworlds Books". Si tratta di numerose serie, più o meno brevi, che debutteranno a partire dal 2021. Nella lista compaiono nomi di artisti molto apprezzati, come Frank Quietly, che ha collaborato strettamente con Millar per Jupiter's Legacy, Stuart Immonen direttamente da The Amazing Spider-Man, Karl Kersch di Isola, Travis Charest di Wildcats, Olivier Coipiel, Gigi Cavenago, Tommy Lee Edwards, Matteo Buffagni e Matteo Scalera, il quale ha partecipato alla realizzazione di Batman: White Knight Presents: Harley Quinn.

Inoltre sembra che ci sarà anche una superstar segreta che ha già lavorato per i due colossi dell'editoria fumettistica americana. Seguendo l'accordo stabilito con Netflix, la prima di queste nuove storie verrà pubblicata esattamente una settimana dopo il debutto della serie TV Jupiter's Legacy sulla celebre piattaforma di streaming, di cui però ancora non è stata definita una data precisa.

