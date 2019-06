La Marvel ha deciso di uccidere uno dei villain di Amazing Spider-Man?

Spider-Man è uno degli eroi più popolari e, pertanto, negli anni si è ritrovato contro una pletora di nemici variegati, i quali a volte hanno fatto anche fronte comune per mettere fine alla carriera del ragno di quartiere che protegge Manhattan. Tuttavia, nel nuovo numero di Amazing Spider-Man, sembra che alcuni stiano lottando tra loro.

Peter Parker si sta godendo la sua relazione con Mary Jane Watson, ma è perseguitato da una visione disturbante che lo insegue da quello che dovrebbe essere stato l'ultimo incontro con Kraven il Cacciatore. In questa visione, Spider-Man arriva troppo tardi e trova il corpo della sua amata senza vita.

All'istituto Ravencroft, Mysterio sta lottando invece contro i propri spettri. Secondo il terapista, Quentin Beck tende a crisi violente ed è patologicamente ossessionato da un tormentatore che si rifiuta di rivelare. Beck ammette di credere di aver già raggiunto l'apice della sua carriera ma anche di essersi ritrovato in un circolo di fallimenti per mano di Spider-Man, che l'ha lasciato insoddisfatto sia come ex operatore di effetti speciali sia come membro dei Sinistri Sei.

Dopo aver tentato di manipolare Daredevil, Beck si suicida, ma in qualche modo sembra essere riuscito a tornare dall'Inferno, cosa che però l'ha lasciato scosso e psicotico. Il terapista di Beck suggerisce all'assistito di affrontare le illusioni, ma Beck è terrorizzato dal suo tormentatore. Secondo quanto narra il criminale, è stato torturato senza sosta da un prigioniero dell'Inferno che aveva scalato i ranghi diventando un demone, il quale ora sta inseguendo Mysterio sulla Terra.

Il terapista crede che, in risposta a tanti anni passati a usare le illusioni più la diagnosi del cancro e le numerose sconfitte contro Spider-Man, Beck abbia alterato il modo in cui vede la realtà, facendogli fingere un suicidio. Per riuscire ad affrontare queste illusioni, Mysterio deve dire ad alta voce il nome del demone che lo insegue durante il sonno. Il terapista si impone sempre di più mentre Beck è ancora più pietrificato, ma la stanza si riempie poi di ratti e millepiedi. Il terapista scappa, lasciando Beck da solo col suo stalker demoniaco.

Il demone dice a Beck di dire il suo nome, per poi far fuoriuscire dei tentacoli insettoidi dalla schiena che usa per uccidere l'uomo. Mentre il demone osserva il cadavere insanguinato, chiede a Peter se ha assistito all'omicidio, dicendo poi che Peter deve indovinare il suo nome, perché una volta fatto, il ragazzo dovrà affrontare la verità.

Peter si risveglia dal sonno a causa dell'incubo e capisce che ciò che ha visto è più di un avvertimento. In qualche modo, Peter riesce a collegarsi con il demone e sussurra il suo nome: Kindred. Il prossimo numero di Amazing Spider-Man sarà pubblicato il 10 luglio.