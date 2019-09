Marvel: disponibile la preview di Incoming, l'ambiziosa miniserie in arrivo nel 2020

Il progetto Incoming di casa Marvel arriverà sul mercato nel 2020, e promette di scuotere le fondamenta dell'universo supereroistico. La preview del primo numero è ora disponibile, e già dalle prime pagine si può scorgere l'ambizione di questa miniserie, che coinvolge al suo interno una miriade di personaggi per risolvere un unico grande mistero.

Di seguito potete leggere la sinossi ufficiale:

"Un misterioso omicidio riunisce gli eroi dell'Universo Marvel alla ricerca di un assassino, ma nessuno può immaginare dove porterà la loro pista o come influenzerà i futuri progetti del 2020 e oltre! Chi è la vittima e chi l'assassino?

Il capitolo conclusivo del numero 1000 della Marvel collegherà i puntini di tutti gli eventi accaduti durante il 2019 e spingerà la narrazione direttamente nell'anno che verrà!, con i Vendicatori, i Fantastici Quattro, gli X-Men, i Guardiani della Galassia, Daredevil, Spider-Man, i campioni, gli agenti dell'Atlante, Valkyrie, Immortal Hulk, Jessica Jones, Venom, Ghost Rider, The Masked Raider e molti altri!"

In calce all'articolo potete osservare le immagini in anteprima del numero uno della miniserie, dalle quali si può già intravedere la forte componente Murder Mistery che la caratterizzerà per tutta la sua durata. Vediamo infatti protagonista Masked Rider con la Maschera dell'Eternità, il quale dopo essere stato introdotto in Marvel #1000 con tutta probabilità continuerà a svilupparsi nel corso di Incoming.

Il primo numero di Incoming sarà sceneggiato da Al Ewing, Dan Slott, Chip Zdarsky, Kelly Thompson, Greg Pak, Eve L. Ewing, Matt Rosenberg, Ed Brisson, Saladin Ahmed, Tini Howard, Jonathan Hickman, Donny Cates e Jason Aaron, mentre il comparto artistico verrà curato da Humberto Ramos, Jim Cheung e altri artisti, mentre Patrick Gleason ha disegnato la copertina che potete osservare in calce.

Chi ha scatenato l'odio popolare nelle pagine di Capitan Marvel? La Marvel ha riportato in auge Ghost Rider attraverso Absolute Carnage, tutti i dettagli nel nostro articolo.