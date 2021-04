Marvel: gli eroi dei fumetti diventano personaggi anime nell'illustrazione di Peach MoMoko

Negli anni abbiamo imparato ad ammirare gli eroi Marvel, supereroi in difesa della pace e dalla costante guerra contro il male. Eppure, di tanto in tanto stimola la fantasia immaginare come apparirebbero quelli stessi personaggi con lo stile dei titoli di origine nipponica, ad esempio un anime o un manga.

I capolavori del panorama fumettistico statunitense hanno contribuito ad ampliare anche la cultura manga, basti pensare che Kohei Horikoshi ha presto in prestito gli eroi Marvel e della DC Comics per costruire l’immaginario e i vari personaggi della sua opera. Ad ogni modo, è innegabile che entrambe le culture abbiano contribuito a vicenda a influenzarsi, spesso raggiungendo anche risultati particolarmente affascinanti proprio come Deadpool: Samurai.

A tal proposito, recentemente il profilo ufficiale Marvel Entertainment ha condiviso in rete una serie di illustrazioni, utilizzate come variant cover, del noto artista Peach MoMoko. Le rappresentazioni grafiche in questione, che potete recuperare tra gli allegati in calce alla notizia, ritraggono come personaggi manga eroi del calibro di Spider-Gwen, Hulk e persino Wolverine. I fan hanno notevolmente apprezzato questi artwork e hanno augurato all’artista di poter collaborare ancora con il mondo Marvel e supereroistico americano.

E voi, invece, cosa ne pensate di queste illustrazioni, vi piacciono? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell’apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.