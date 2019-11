Marvel Fallen Angels conferma la morte di un personaggio importante degli X-Men

Il primo numero di X-Force ci ha mostrato l'apparente morte di uno dei personaggi più rilevanti di questo rilancio degli X-Men. Parliamo ovviamente di Charles Xavier, e la sua dipartita sembra trovare conferma nella nuova serie Marvel Fallen Angels.

Durante il primo numero della serie in questione, per l'appunto, Psylocke si dirige da Magneto chiedendogli di lasciare l'isola. Ora, i mutanti non hanno bisogno di richiedere l'accesso o l'uscita dall'isola di Krakoa, ma visto l'ultimo attentato sono state adottate delle misure d'emergenza per tutelare la sicurezza degli abitanti.

Mentre Magneto spiega a Psylocke la situazione, si lascia scappare la conferma della morte di Xavier, comunicandogli che per via della sua dipartita l'isola è in completo isolamento e che non è possibile utilizzare alcun passaggio per lasciarla. Ecco le sue esatte parole:

"Hai avuto un brutto sogno Psylocke. A seguito della morte di Xavier, siamo momentaneamente bloccati. Non ci sarà nessun passaggio per abbandonare Krakoa. La tua richiesta è negata".

L'aspetto più rilevante della morte di Xavier riguarda l'ipotetico processo di resurrezione a cui dovrebbe andare incontro. Come ci è stato rivelato nel corso di House e Powers of X, Xavier è il telepate che mette mano al Cerebro per riportare la mente dei mutanti in dei nuovi corpi, al fine di riportarli in vita nelle esatte condizioni in cui versavano precedentemente.

Ora viene da chiedersi chi effettuerà al suo posto la procedura, dal momento che sull'isola sono presenti pochi individui dotati delle capacità. Se ne occuperà Jean Grey? Dobbiamo solo aspettare.

Nella giornata di ieri, ad un anno dalla sua morte, abbiamo ricordato la memoria del leggendario Stan Lee - l'autore numero uno della Marvel Comics. Il primo numero di X-Force ha chiarito il nuovo ruolo assunto dall'Hellfire Club nell'economia mutante.