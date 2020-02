Marvel Future Avengers: l'anime sui Vendicatori arriva finalmente in occidente su Dinsey +

Il mondo Marvel è una cultura imponente, mondiale, con numerosi titoli che hanno reso gli eroi statunitensi vere e proprie icone. Eppure, nel gigantesco palinsesto del colosso americano vi è una serie animata che non sono in moltissimi a conoscere, ovvero Marvel Future Avengers, dedicata agli eredi dei Vendicatori.

Lo Studio Madhouse ha molto al cuore gli eroi dei comics, al punto che si è incaricata di molteplici lavori per la compagnia, stringendo importanti accordi di collaborazione. Ad ogni modo, l'anime di Marvel Future Agents, che conta attualmente di ben due stagioni, non ha mai avuto modo di debuttare al di fuori dal Sol Levante, a causa di una serie di vincoli contrattuali.

Tuttavia, le cose stanno finalmente per cambiare. L'approdo di Dinsey + nel mercato streaming on-demand ha mutato le carte in tavola, soprattutto grazie all'enormità di franchise che compongono il catalogo dell'impero di Topolino. Il colosso, infatti, ha annunciato che l'anime arriverà sul portale a partire dal mese di febbraio, un'occasione da non perdere per recuperare una storia inedita e peculiare.

Per chi non conoscesse la trama di Marvel Future Agents, la storia narra le vicende di Makoto e i suoi du amici, Adi e Kuroe, che dopo aver acquisito dei straordinari poteri a causa di una manipolazione genetica si sono uniti come apprendisti ai celebri Vendicatori. Il team, dunque, avranno il compito di sconfiggere i cattivi sotto la straordinaria supervisione di eroi del calibro di Iron Man e Capitan America.