Marvel: Un giudice respinge la causa di JC Lee contro Stan Lee's Pow!

Mentre sono in aumento le storie dei personaggi Marvel, il giudice che si è occupato del caso tra JC Lee e Pow! ha emesso la sua decisione riguardo i diritti intellettuali delle opere nate dalla mente di Stan Lee.

La figlia del celebre autore di fumetti aveva infatti deciso di fare causa alla sua ex azienda, la Pow! Entertainment, dichiarando di essere l'unica detentrice dei diritti per i personaggi ideati dal padre. Secondo quanto afferma il giudice californiano Otis Wright II però le prove presentate non sono sufficienti per intentare causa, arrivando a multare JC Lee e il suo rappresentate per la cifra di un milione di dollari. Ecco il commento del giudice: "Stan Lee, un vero supereroe, è riuscito ad ispirare gli eroi di tutti i giorni. La Corte sollecita le due parti a trattare il suo retaggio con rispetto e di smettere di continuare a litigare per queste faccende".

Un portavoce di JC Lee ha risposto alle domande di ComicBook.com, affermando che la sua cliente è estremamente delusa per la decisione del giudice, visto il suo impegno di difendere l'eredità di Stan Lee dai suoi ex partner commerciali.

