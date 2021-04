Marvel Heroes Reborn: lo Squadrone Supremo si presenta in questo speciale trailer

In attesa del ritorno di Heroes Reborn, Marvel Comics ha rilasciato un nuovo spettacolare trailer per presentare la serie a fumetti che rivoluzionerà l'Universo che i lettori conoscono. In un mondo senza gli Avengers, a difendere il Pianeta Terra ci pensa lo Squadrone Supremo.

Jason Aaron ed Ed McGuiness proveranno a rielaborare la storia creata negli anni Novanta in una maniera del tutto inedita. Wakanda è solamente un mito, Capitan America non si è mai risvegliato e Tony Stark non è mai riuscito a costruire l'armatura di Iron Man. Tutto quello che i lettori danno per certo sull'Universo Marvel, in Heroes Reborn verrà sconvolto.

"Questa storia non ha davvero nulla a che fare con l'evento originale Heroes Reborn", ha affermato Aaron al portale ComicBook. "Questa nuova edizione offre una visione dell'Universo Marvel profondamente e fondamentalmente diversa per certi versi. Sono abbastanza fiducioso nel dire che è un mondo diverso da qualsiasi versione della Marvel U che abbiamo mai visto prima".



"Forse è la storia più folle che abbia mai messo su carta. Ho avuto modo di liberarmi del mio bambino interiore cresciuto con i fumetti in un modo davvero profondo e insieme a un gruppo di artisti immensamente fantasiosi, abbiamo costruito un mondo decisamente diverso da qualsiasi altra versione dell'Universo Marvel".



Per accompagnare l'imminente lancio, programmato per il 5 maggio, Marvel ha pubblicato uno spettacolare trailer di Heroes Reborn #1 in cui vengono messi evidenza i punti salienti della trama. "In un mondo senza gli Avengers, tutto quello che conoscete è rinato!". Nel frattempo, John Romita Jr. è tornato in casa Marvel. L'illustratore potrebbe occuparsi di Extreme Carnage, il seguito Marvel di King in Black che uscirà a luglio.