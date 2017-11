Marvel: l'infinito nel palmo di una mano. Nuovo evento legato a Infinity?

Marvel sta preparando qualcosa per Febbraio, giusto in tempo per. In un comunicato stampa rilasciato oggi, la casa delle idee ha mostrato un'immagine teaser con, Wolverine ein possesso di tre delle

Insieme al comunicato stampa è stata rilasciata una specie di breve descrizione ad opera del nuovo capo redattore CB Cebulski:"Loro tengono l'infinito! Energia. Spazio. Realtà. Tre pietre raccolte. Chi terrà l'Infinito? Il conto alla rovescia inizia questo Febbraio!"

L'aria che si respira con il nuovo editor in chief, già da ora, ci rende cautamente ottimisti. Se la Marvel anticipa così presto il prossimo grande evento super-mega-crossover, le cose potrebbero essere diverse questa volta per la casa delle idee, reduce da eventi molto forti sulla carta, ma deboli sul piano contenutistico.

Ma cosa possiamo apprendere dall'analisi di questo teaser? Logan è tornato in tutto il suo splendore, ma lo sapevamo già, perché l'abbiamo visto prendere in mano la gemma in Marvel Legacy # 1. Il canadese è rimasto morto per ben 154 settimane e in sua assenza abbiamo visto 5 diversi Wolverine prendere il suo posto (uno dei quali è letteralmente un ghiottone).

Oltre a questo possiamo solo vedere Star-Lord e Captain Marvel stringere tra le mani le altre due gemme e null'altro. A quanto pare dovremo aspettare Febbraio per saperne di più, salvo che qualche novità non venga rilasciata prima dell'inizio del countdown.

In calce potete trovare l'immagine teaser rilasciata dalla Marvel.