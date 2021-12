Marvel: June 1962, arriva l'Omnibus che celebra il debutto di Spider-Man

Giugno 1962 è stato un mese particolarmente importante per la storia di Marvel Comics e del fumetto in generale: Thor sollevava per la prima volta Mjolnir, Hank Pym creava l'elmetto di Ant-Man e, soprattutto, Spider-Man tesseva la sua prima ragnatela. Per celebrare queste storie, è in arrivo l'Omnibus Marvel: June 1962.

Si tratta di una raccolta delle storie pubblicate da Marvel nel Giugno del 1962. L'elenco di storie selezionate comprende quindi Journey Into Mystery #83, Tales To Astonish #35 e Amazing Fantasy #15, ma anche Fantastic Four #6, Incredible Hulk #3, Millie the Model #110 e molti altri albi che andranno a comporre quindi un ricchissimo volume da collezione.



La cover di Marvel: June 1962 Omnibus è stata realizzata da Javier Rodríguez, ma la vera chicca è rappresentata dalla variant cover: si tratta dell'illustrazione realizzata da Steve Ditko come copertina di Amazing Fantasy #15, l'albo che ha visto il debutto di Spider-Man, poi scartata in favore della versione realizzata da Jack Kirby. Lasciamo entrambe le cover nella gallery in fondo all'articolo.



Ovviamente, Marvel: June 1962 Omnibus sarà disponibile a partire da Giugno 2022, edito in copertina rigida. A Giugno 2022 cade quindi il sessantesimo anniversario dell'Uomo Ragno, personaggio che gode ancora di ottima salute visto il debutto da record di No Way Home al box office. Per chi fosse interessato, a questo indirizzo è disponibile la nostra recensione di Spider Man No Way Home.