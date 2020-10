Marvel: La lotta contro gli Alien è al centro delle nuove copertine dei fumetti

Mentre è stata annunciata la conclusione della collana su Ms. Marvel, la multinazionale dell'intrattenimento ha finalmente condiviso con i fan le copertine legate ad un nuovo evento crossover: Marvel VS Alien.

Tutti i personaggi dei fumetti dovranno sfruttare le loro abilità per avere la meglio contro i temibili alieni del 1979 film di Ridley Scott. Saranno diciannove i numeri dedicati a questa lotta e tra i personaggi più importanti troviamo Iron Man, Thor, Black Widow e i Fantastici 4. In calce alla notizia sono presenti le varie copertine dei numeri, disegnate da alcuni dei migliori artisti di casa Marvel, quali Javier Garron, Salvador Larroca, Leinil Francis Yu e molti altri, che hanno provato ad immaginare la lotta tra uno xenomorfo e i supereroi nati dalla mente di Stan Lee e degli altri. Come potete vedere, mentre alcuni come Captain America sembrano avere qualche problema ad affrontare l'Alien, altri come Iron Man e Black Panther stanno avendo la meglio sul loro temibile avversario.

I numeri con le variant cover saranno vendute al prezzo di 3,99$, poco più di tre euro, rendendole un acquisto obbligato per i numerosi fan dei comics americani. Per concludere vi segnaliamo che è stata annunciata una nuova serie Marvel Comics dedicata ad Iron Fist.