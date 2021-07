Marvel: Luke Cage torna in azione nel volume City of Fire

Mentre continuano i cosplay dedicati ad uno dei personaggi dei fumetti più amati, la Marvel ha annunciato una nuova opera incentrata su Luke Cage, supereroe che sarà al centro delle vicende di una collana inedita.

Sono in molti gli appassionati che sperano di poter rivedere il personaggio interpretato da Mike Colter, per ora non sappiamo quale sarà il futuro della serie di Netflix dedicata al supereroe della Marvel, ma nel frattempo la Casa delle Idee ha fatto sapere che il prossimo ottobre sarà disponibile il primo volume di una nuova miniserie intitolata "Luke Cage: City of Fire". Divisa in tre parti, racconterà la storia di Luke Cage mentre cerca di sconfiggere il misterioso gruppo soprannominato Regulators, oltre ad attirare le attenzioni di Daredevil e di Wilson Frisk. In calce alla notizia trovate la copertina disegnata da Taurin Clarke, mentre il volume sarà scritto da Ho Che Anderson con le illustrazioni di Farid Karami.

Ecco il commento dell'autore della storia: "Non riesco ad esprimere quanto sono entusiasta di lavorare ad un progetto della Marvel e con le persone talentuose che hanno scelto di collaborare con me. Mi hanno dato la possibilità di analizzare un soggetto a cui sono molto interessato, attraverso gli occhi di uno dei miei personaggi preferiti da bambino, sono disposto a lavorare fino allo sfinimento per ripagare questa fiducia. Per fortuna i miei collaboratori mi fanno sembrare migliore di come sono realmente".

Per concludere, ecco l'annuncio di una nuova pubblicazione della Marvel.