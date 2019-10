Marvel: Miles Morales ottiene un nuovo costume di Carnage

Durante il terzo numero di Absolute Carnage Miles Morales, la Marvel ha conferito al ragazzo un nuovo terrificante look, derivato dalla sua fusione con il simbionte. La mente alveare del simbionte aveva ordinato a Miles di uccidere J. Jonah Jameson, come sarà finità?

Miles stava quasi per compiere l'assassinio, alla fine però la sua coscienza gli ha impedito di uccidere l'uomo a sangue freddo. Quell'attimo di esitazione ha permesso al simbionte e Miles di dividersi, dando la possibilità al ragazzo di ritornare temporaneamente in città per proteggere le persone dalla minaccia aliena.

Una volta accantonato il simbionte, il Wall Crawler capisce che è in grado di utilizzare il potere dell'essere contro di lui prendendo il controllo della sua mente. Ne risulta una scintillante suit per Miles, che sicuramente lo aiuterà nelle battaglie che dovrà affrontare nei prossimi numeri.

Carnage ha sfoggiato diversi look durante la storia dei fumetti Marvel, e quest'ultimo di Miles presenta un design piuttosto particolare, composto da numerose braccia e il simbolo del ragno esasperato dalle striature rosse del simbionte. Da notare anche la conformazione degli occhi, che si estendono fuori dalla sa testa in un brillante color oro.

L'eroe ora dovrà farsi valere, dal momento che le forze aliene hanno vinto tantissimi eroi nel corso dell'evento di Absolute Carnage. Ogni personaggio che sia mai entrato in contatto con il simbionte è in pericolo, e le vittime di Carnage diventano dei veri e propri droni con l'obiettivo di rimuovere i codex spinali delle persone che hanno ospitato precedentemente l'alieno.

