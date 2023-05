Marvel Mission Arena, arriva la Unlimited Edition: 15 nuove carte, una sarà rarissima!

Vi ricordate il cardgame basato sui supereroi Marvel, Marvel Mission Arena? Presentato in anteprima al Lucca Comics & Games e alla Milano Games Week + Cartoomics, il gioco di carte collezionabili si appresta ora a ricevere delle grosse novità e delle nuove carte che faranno parte della "Wave 1 Unlimited Edition" del TCG.

Come forse già saprete, Marvel Mission Arena è disponibile in edicola dalla fine di febbraio, e finora tutti i pack distribuiti sul territorio italiano facevano parte della "First Edition" della "Wave 1", ovvero della prima serie di carte collezionabili del GCC Cicaboom. Dal 1° settembre, però, la First Edition verrà sostituita dalla Unlimited Edition, mentre alcune carte usciranno di produzione e alcune altre arriveranno in esclusiva con la "seconda ondata" del gioco di carte collezionabili.



In particolare, come potete vedere dall'infografica qui sopra, ben 32 carte resteranno esclusive della First Edition, perciò usciranno di produzione a inizio settembre: tra di esse abbiamo eroi come Captain Marvel, Ms. Marvel, Nick Fury e Groot, ma anche villain come Venom, Teschio Rosso e Dormammu, insieme ad alcuni team-up come quelli tra Thor e Loki e quello degli Avengers uniti.

In compenso, saranno 15 le nuove carte Unlimited in arrivo, che potranno dunque essere trovate solo nei pack in uscita dal mese di settembre in poi. Alcune nuove carte arriveranno in due rarità inedite: sei aggiunte saranno infatti in rarità Epica, con un drop rate di una ogni 50 bustine, mentre una sarà in rarità Leggendaria, con un drop rate di una ogni 500 bustine. Entrambe le nuove rarità avranno una finitura olografica dedicata.



Le altre otto carte esclusive della Unlimited Edition, poi, saranno ripartire in quattro Special Pack, dei box che conterranno due carte Epiche ciascuna e una serie di bustine. Oltre alle buste di carte e alle due card Unlimited assicurate, in ogni Special Pack sarà contenuta anche una carta in formato MAXI da 13,3 x 18,7 centimetri.