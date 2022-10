Marvel Mission Arena: presentato a Lucca il TCG dedicato ai supereroi Marvel

Marvel è entrata a gamba tesa nel mondo dei TCG nelle ultime settimane, prima con il lancio del gioco di carte online Marvel Snap, disponibile per PC, iOS e Android, e poi con l'annuncio del TCG Marvel Mission Arena, realizzato dall'italiana Cicaboom e che è stato presentato in anteprima a Lucca Comics & Games.

Marvel Mission Arena è stato pensato per unire il mondo dei supereroi Marvel ai TCG classici, offrendo un gioco di carte collezionabili con una profondità strategica su più livelli: non è dunque un caso che il gioco sia stato pensato per soddisfare tanto i più piccoli (Marvel Mission Arena è rivolto ai bambini dagli otto anni in su), quanto i più grandi e gli esperti di giochi di carte.

Cicaboom ha pensato le carte di Marvel Mission Arena per avere una doppia valenza, sia come strumento di gioco che come oggetto da collezione: ovviamente, le illustrazioni mostreranno i principali eroi e villain dell'universo Marvel, mentre le singole carte sono pensate per presentare delle informazioni rilevanti al gioco sia sul fronte che sul retro, garantendo loro un duplice uso.

Per il momento, la collezione di Marvel Mission Arena è composta da 225 carte, divise nei "team" di Spider-Man (con i suoi alleati e nemici), dei Guardiani della Galassia, degli Avengers e dei Supercriminali. Tutte le carte saranno divise in cinque livelli di rarità, ossia Comuni, Non Comuni, Rare, Ultra Rare e Segrete: queste ultime saranno in totale 27.

Per di più, nelle bustine di prima edizione del TCG potrete trovare tre carte rare segrete esclusive, che non saranno presenti nelle ristampe della collezione. Il primo set sarà acquistabile prossimamente in due formati diversi, ovvero in mazzi da 50 carte l'uno (al prezzo di 18,99 Euro) e in bustine da 10 carte l'una (al prezzo di 4,99 Euro). Intanto, comunque, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra retrospettiva su Jack Kirby: il leggendario fumettista Marvel, infatti, avrebbe compiuto 105 anni proprio nel 2022.