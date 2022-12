Marvel Mission Arena: alla scoperta del TCG sui supereroi della Casa delle Idee

Marvel Mission Arena è il TCG dedicato ai supereroi presentato da Cicaboom durante lo scorso Lucca Comics & Games. Il cardgame firmato da Cicaboom propone la bellezza di 216 carte, a cui si aggiungono due mazzi da 56 carte ciascuno.

Una collezione per i fan dei supereroi Marvel

Attualmente, il “pacchetto di lancio” di Marvel Mission Arena comprende la prima espansione del TCG, composta da 216 carte, insieme a due mazzi introduttivi da 56 carte ciascuno e ad una serie di figurine esclusive rilasciate durante le due fiere durante le quali si sono tenute le presentazioni di Marvel Mission Arena da parte di Cicaboom, ossia Lucca Comics & Games e la Milan Games Week + Cartoomics 2022. Dunque, il piatto iniziale è particolarmente ricco, e farà la felicità dei fan dei fumetti della Casa delle Idee.

Ovviamente, i protagonisti di Marvel Mission Arena sono i supereroi e i villain di casa Marvel. I due mazzi tematici iniziali sono infatti dedicati rispettivamente agli Avengers e alla Spider-Family: nel primo troviamo dunque Captain America, Iron Man, Thor, Hulk e compagnia, mentre nel secondo abbiamo spazio per Spider-Man, Miles Morales, Venom e Spider-Girl, tra gli altri. Ogni mazzo comprende una carta Holo in un pool di due, mentre ogni carta comune è presente con un playset completo, in modo da non dovervi spingere ad acquistare più di una copia del deck prima di iniziare a giocare. Gli Starter deck sono disponibili a 19,99 Euro ciascuno, oppure in bundle da due, insieme a quattro bustine di figurine, a 58,99 Euro.

Passando alla collezione vera e propria, la prima espansione, come abbiamo già detto, comprende poco più di 200 carte, di cui però solo 192 sono numerate: le restanti (dalla 193 alla 216), non rientrano invece nella numerazione e sono definite “Rare Segrete” o “Holo Diamond”. Oltre alle Rare Segrete, le carte di Marvel Mission Arena si dividono in Comuni, Non Comuni, Rare e Ultra Rare: queste ultime due rarità sono anche dette Holo Laser e Holo Sparkle, per via della particolare laminatura delle figurine. Ogni pacchetto del TCG comprende 10 carte (4 Comuni, 3 Non Comuni, 2 Rare e una Ultra Rara o Rara Segreta) e viene venduto a 4,99 Euro, mentre è possibile acquistare un booster box da trenta pacchetti (cioè 300 carte totali) al prezzo di 139 Euro.

Un roster completo di eroi e villain

La collezione di Marvel Mission Arena si completa con relativa facilità: un solo booster box dovrebbe bastarvi per concludere tutta la prima espansione, ammesso di essere disposti ad effettuare qualche scambio di doppie con gli amici. Meno condivisibile è invece la scelta di avere delle carte alternative per ciascuno starter deck (Thor e Hulk Holo per il mazzo Avengers; Spider-Man e Miles Morales Holo per il mazzo Spider-Family), che di fatto obbligano a comprare due volte ciascun mazzo per avere una collezione completa. Poco male, anche perché sul sito web di Cicaboom vengono chiaramente distinte le due varianti di ciascun deck, perciò è impossibile sbagliare.

Se c’è un lato sotto il quale la collezione di Cicaboom eccelle è la quantità e la varietà di supereroi diversi presenti fin dalla prima espansione: come i deck di base, quest’ultima si concentra soprattutto su Avengers e Spider-Family, ma include anche i Guardiani della Galassia e i loro nemici. Ogni eroe è rappresentato in più pose e in rarità diverse, mentre vi sono delle carte team-up tra diversi personaggi, che per esempio vi permettono di formare il team degli Avengers e dei Guardiani, oppure di schierare due villain uno accanto all’altro. Una bella scelta, soprattutto per una prima espansione: ovviamente i designer del gioco non si sono spinti in profondità nella lore Marvel e mancano ancora dei nomi illustri, come gli X-Men, i Fantastici Quattro, Blade e Daredevil (per citarne alcuni), ma siamo certi che molti eroi siano stati “tenuti da parte” per i set successivi.

Sospendiamo invece il giudizio sullo stile adottato da Marvel Mission Arena, che tende ad uniformare tutti i personaggi del TCG alla mano di uno stesso artista (o di un piccolo team di artisti) senza invece attingere alla varietà delle penne che si sono susseguite nel corso degli anni presso la Casa delle Idee. Una scelta pressoché opposta rispetto a quella adottata, per esempio, da Marvel Snap, che fa invece delle illustrazioni Marvel un suo cavallo di battaglia. Per una prima espansione questa tendenza all’uniformazione è comprensibile (e ricorda molto i primissimi set del TCG Pokémon), ma resta da vedere come evolverà lo stile delle carte in futuro, nella speranza che Cicaboom decida di osare maggiormente sotto questo punto di vista.

Giocare a Marvel Mission Arena

Accanto al lato del collezionismo, però, c’è quello ludico. In questo caso, Marvel Mission Arena è incredibilmente semplice da apprendere e può essere giocato sia dai più piccoli (il TCG è adatto ai giocatori dai sei anni in su) che dagli esperti di cardgame, grazie anche a delle regole di base che ricordano quelle di Yu-Gi-Oh! e Pokémon. Ogni mazzo deve essere composto da 56 carte, perciò allo stato attuale delle cose gli unici “archetipi” effettivamente plausibili con il pool di carte disponibili sono tre, ovvero quelli di Avengers, Spider-Family e Guardiani della Galassia. Ovviamente, però, le 216 carte del primo set del gioco permettono di personalizzare al massimo i propri mazzi, creando anche alcuni interessanti ibridi tra una strategia e l’altra, che talvolta funzionano anche piuttosto bene.

La lettura delle carte è semplice: tutti gli elementi sono facilmente riconoscibili, mentre le colorazioni principali sono tre: blu, rosso e grigio, che rappresentano rispettivamente i “buoni”, i “cattivi” e i “neutrali” (come Loki e Venom). Ogni carta ha anche un sistema di debolezze e forze, dette skill: le skill possono però addirittura essere rimosse completamente dal gioco per renderlo più semplice. Ogni carta ha associati un punteggio di difesa, di attacco e resistenza, insieme ad un effetto e ad un determinato numero di punti ferita e di punti missione, che sono quelli necessari a vincere la partita. Accanto alle carte “normali” vi sono le team-up, identiche alle precedenti e che possono essere giocate solo quando i due (o tre, o quattro) protagonisti del team sono sul campo di gioco.

Il campo di gioco ricorda un ibrido tra Pokémon e Yu-Gi-Oh!, dal momento che al primo turno dovrete sia pescare 10 carte per la vostra mano che posizionarne cinque nell’apposito spazio missione. Le cinque carte missione rappresentano i turni di gioco: a vincere è chi ottiene più punti missione nel corso della partita. Per farlo, dovrete far combattere i supereroi che, di turno in turno, posizionerete nella zona attiva del vostro campo di gioco. Per sommi capi il gioco sembra semplice, ma in realtà vanta una profondità tecnica e tattica veramente incredibile: se volete saperne di più sulla struttura dei turni e delle partite di Marvel Mission Arena, vi rinviamo ad un approfondito video realizzato da Visio TV sul funzionamento del gioco.