Marvel Mission Arena: il TCG dedicato ai supereroi arriva finalmente in edicola

Finalmente ci siamo: Marvel Mission Arena, il TCG sui supereroi della Casa delle Idee, sta per arrivare in edicola! Dal 24 febbraio, infatti, potrete acquistare i due Starter Deck tematici di Avengers e Spider-Man e le bustine della prima espansione del Trading Card Game presso i negozi specializzati e le edicole del territorio.

Marvel Mission Arena è stato presentato a Lucca Comics & Games a fine ottobre 2022, ma solo ora è arrivato in edicola. La prima espansione del TCG comprende un totale di 216 carte diverse, di cui 192 numerate e le restanti definite "Rare Segrete" o "Holo Diamond". Accanto a queste ultime, nella collezione troviamo anche delle cards Comuni, Non Comuni, Rare e Ultra Rare. Ogni pacchetto contiene ben 10 carte e viene venduto al prezzo di 4,99 Euro.

I due starter deck sono dedicati agli eroi Marvel più amati, con un mazzo a tema Avengers, nel quale è possibile trovare Captain America, Iron Man, Hulk, Thor, Vedova Nera e Occhio di Falco, e l'altro legato alla Spider-Family, con Peter Parker e Miles Morales, ma anche Venom e Spider-Girl. I due mazzi sono composti da 56 carte ciascuno, di cui una foil, e vengono venduti al prezzo di 19,99 Euro.

Dal mese di marzo, poi, partiranno gli eventi di gioco organizzato e i tornei dedicati a Marvel Mission Arena. Durante gli eventi di gioco organizzato sarà anche possibile apprendere le regole del TCG, che coniugano una semplicità di base ad una profonda stratificazione strategica, rendendo il gioco perfetto sia per i più piccoli che per i giocatori navigati. I tornei, come già avviene per i maggiori TCG sul mercato, si terranno presso alcuni negozi selezionati, che riceveranno anche una piattaforma dedicata per la loro organizzazione.

Infine, Cicaboom, l'azienda dietro a Marvel Mission Arena, ha realizzato anche un'app ufficiale del gioco di carte collezionabili, che comprende un'importantissima sezione tutorial per i giocatori alle prime armi, accanto alle sezioni Shop, News e Tornei, che permetteranno ai collezionisti di tenersi sempre informati sulle nuove uscite e di partecipare agli eventi del gioco competitivo.