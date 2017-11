Marvel: molto più di un nuovo look per la Champion Viv Vision!

Una nuova audace era Marvel Legacy sembra essere cominciata, almeno fino alla prossima audace nuova era e ai vari rilanci del 2018. Quindi è tempo di dare un'occhiata a, serie diche continua il suo crossover con Avengers in. La serie ha infatti mostrato il nuovo look di

Attenzione possibile Spoiler

Il nuovo look di cui sopra, non rispetta esattamente quello che Viv ha tuttavia nella cover. Nel volume #14 di The Champions, la nostra giovane eroina ha raggiunto un nuovo stato di cose, per gentile concessione dell'Alto Evoluzionario, che l'ha trasformata in un'umana.

Ora Viv è fatta completamente di carne e ossa, con tutto ciò che comporta, ma a sorprendere è stato altro. Quando è stato rivelato, online sono apparsi commenti come "non posso crederci, l'hanno resa una ragazza nera" che non sarebbero di certo esistiti se la giovane fosse divenuta una teenager bianca.

Il punto è che non è mai stata umana, ma un androide viola. Il fatto che sorprenda il suo nuovo aspetto, non per il fatto che non sia più quella di prima ma per il colore della pelle, identifica come viene standardizzato un personaggio che, almeno all'inizio, non è umano.

Automaticamente, nella mente di qualcuno, diviene bianco. La trasformazione di Viv può sorprendere certo, ma dare dell'incredibile al fatto che sia nera è davvero sbagliato. È umana, con sentimenti e lentiggini e tutto il pacchetto completo.

Dal canto nostro possiamo dirci soddisfatti di questa scelta, che mostra sempre più come la Marvel continui ad osare dando sempre più spazio alle minoranze. Potete trovare cover del volume e il nuovo aspetto di Viv comodamente in calce alla notizia.

Complimenti alla Marvel!