Marvel: il numero finale di Absolute Carnage sancisce il destino di Carnage

La serie evento Absolute Carnage giungerà a conclusione questa settimana, mettendoci di fronte alla battaglia finale con Carnage, che per come si è svolta nel corso del numero 5, prevede l'arrivo all'orizzonte di un minaccia ancora più temibile dello storico antagonista di Spider-Man.

La pubblicazione finale di Absolute Carnage infatti, vede lo scontro tra Eddie Brock - che ha dato vita a un nuovo simbionte dopo aver collezionato diversi codex - e Carnage, il quale attraverso una mossa piuttosto meschina ingabbia Eddie in una situazione ostica.

Eddie può scegliere di riabilitare il suo simbionte e uccidere Carnage, ma così facendo risveglierebbe Knull, gettando il mondo nel pericolo più totale. Se volesse sottrarsi a questa decisione, Carnage si prenderebbe la vita di suo figlio.

Eddie non esita più di tanto prima di sferrare un colpo letale verso il suo nemico, uccidendolo una volta per tutte e assicurandosi l'incolumità di suo figlio, almeno per ora. Con la sua morte, il pericolo che stava devastando la terra è scomparso, ma il destino dei nostri eroi è ora segnato dalla venuta di Knull, il Signore dell'Abisso e Dio dei Simbionti, un entità ancor più terrificante e potente di Carnage.

Eddie decide di non rivelare la faccenda né a Spiderman né al resto degli altri eroi, e questo risvolto potrebbe preparare il terreno per l'arrivo del prossimo, grande evento dedicato al simbionte, Venom Island.

Absolute Carnage ha rivelato la nuova abilità di Venom. Recentemente la Marvel ha annunciato una nuova serie con protagonista Spider-Woman.