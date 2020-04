Marvel: la nuova serie di America Chavez introdurrà dei nuovi antagonisti

La Marvel Comics rilancerà il personaggio di America Chavez con una nuova pubblicazione, della quale ha parlato ai microfoni di Comicbook.com la sceneggiatrice Kalinda Vasquez, raccontando la genesi dell'opera e le tematiche che la faranno da padrone.

"Parlando come una donna latina, ero entusiasta quando America Chavez fu introdotta nell'universo Marvel. Crescendo, ho adorato i fumetti, ma allora non hai visto troppi eroi di LatinX (di origine latina), e penso che sia meraviglioso che una generazione di LatinX più giovane sarà in grado di riflettersi nelle pagine dei fumetti Marvel.

In particolare in America - una figura potente, eroica e nobile. Al di là della sua identità etnica, l'America è un personaggio che penso nasconda un potenziale ancor maggiore rispetto a quanto visto finora. Ha un rapporto complicato con la sua identità, perché non è di questa terra e in molti modi ha avuto l'esperienza di un estraneo. Questi sono temi davvero ricchi da esplorare - ed è in particolare questa nozione di America come outsider che mi ha spinto a scavare nella sua origine e lavorare con il fantastico team di redattori Marvel, per approfondire ancora di più i suoi trascorsi di quanto non sia mai stato fatto prima.

America Chavez è il primo supereroe LGBTQ originario dell'America Latina, e nonostante sia stato introdotto piuttosto recentemente è già riuscito a guadagnarsi il seguito di un'ampia fetta di pubblico. La nuova pubblicazione, inoltre, introdurrà dei nuovi antagonisti, come conferma la stessa autrice:

"Oh, ci saranno sicuramente alcuni nuovi villain che l'America dovrà affrontare, sia durante questa serie che in futuro! È un vero privilegio poter lavorare con Sana Amanat, il redattore Annalise Bisa e l'artista Carlos Gomez per espandere la mitologia americana e approfondire la sua panchina di antagonisti.

"La mia speranza è che dopo questa serie, sia i nuovi lettori che i fan affezionati abbiano una migliore comprensione di ciò che spinge l'America all'azione e di come è diventata il supereroe che tutti conosciamo e amiamo. E la stessa America farà i conti con alcuni momenti difficili del suo passato".

