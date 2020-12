Marvel: ecco la nuova serie dedicata a Beta Ray Bill

Tra le serie Marvel in uscita nel 2021 è stata annunciata Beta Ray Bill, che avrà come protagonista l'omonimo personaggio. Scopriamo insieme la trama dell'opera ed altre informazioni sulla pubblicazione.

Il Supereroe è un essere creato dalla razza aliena dei Korbiniti ed essendo in grado di utilizzare lo Stormbreaker, arma molto simile a Mjolnir, è dotato di tutte le capacità possedute da Thor. Dopo le numerose apparizioni del personaggio tra le pagine di Thor di Donny Cates e Nic Klein ed a seguito degli eventi di King in Black, di cui in passato fu annunciato uno spin-off, Daniel Warren Johnson scriverà e disegnerà la nuova storia in collaborazione con Mike Spicer che ne curerà la colorazione. Il fumetto narra le avventure di Beta Ray Bill, privo del proprio martello e stanco della propria condizione di eterno secondo rispetto al Dio del tuono, che in cerca di una nuova arma si imbatterà in Fin Fang Foom controllato da Knull, il Dio dei Simbionti.

Il disegnatore ad un comunicato stampa ha affermato: "Beta Ray Bill è letteralmente il mio personaggio Marvel preferito, per cui è un sogno che diventa realtà, ci sono immagini in questo albo che aspettavo di illustrare da anni. Ancora più emozionante è il fatto che possa scrivere questa serie nel contesto dell'universo di Thor attuale. C'è molto da svelare riguardo a Beta Ray e non vedo l'ora di condividere la mia storia con tutti voi". Donny Cates ha poi aggiunto di conoscere l'autore da anni e di non essere stupito dal ruolo che gli è stato affidato ritenendolo una persona "brillante".

Il nuovo fumetto conterà un totale di 5 pubblicazioni in uscita a partire da Marzo 2021.

Cosa ne pensate di quest'opera? Fatecelo sapere con un commento. Vi ricordo inoltre che tra le pagine di Thor il potere di Mjolnir ha scatenato un nuovo sconto.