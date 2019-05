Marvel ci offre un primo assaggio della nuova serie dedicata a Black Cat

Recentemente, è stata pubblicata una prima anteprima dedicata a Black Cat, nuova serie di fumetti Marvel che vedrà Felicia Hardy come protagonista assoluta, un'opera che già nelle sue primissime presentazioni ha saputo conquistarsi l'attenzione del pubblico.

L'anteprima, le cui immagini possono essere visionate cliccando sulla fonte a fondo news, si apre con Hardy intenta a partecipare a quella che pare una serata per la fascia sociale più agiata, il tutto in una sontuosa reggia sulle cui pareti sono stati appesi quadri dall'inestimabile valore. Nonostante la donna non possieda il suo equipaggiamento, la sorveglianza la segue attentamente a ogni passo compiuto, ben consapevole di ciò che è capace di fare. Nonostante tutto, però, alcuni dei dipinti finiscono con l'essere comunque rubati, con Hardy che si tramuta nella sospettata numero uno.

Insieme all'anteprima è poi giunta anche una descrizione ufficiale dell'opera, leggibile qui di seguito:

"Black Cat torna come protagonista nella sua prima serie dedicata! Felicia Hardy ha sempre avuto gran gusto nella vita, senza contare le abilità che le consentono di entrare in qualsiasi magione, caveau o museo per... godersi qualche piccolo piacere materiale. Le sue azioni in Amazing Spider-Man, spero, non solo l'hanno resa una ricercata della polizia, bensì anche un bersaglio della Gilda dei Ladri di New York e del loro capo, Odessa Drake! Rapine da vivere tutte d'un fiato, inseguimenti al cardiopalma e colpi di scena in rapida sequenza rappresentano le colonne portanti di un opera che saprà tenerti incollato alla sedia. In questo numero scoprirai i segreti della passato di Cat in un storia bonus che getterà le basi per il futuro!"

Black Cat è scritto da Jed MacKay e disegnato da Mike Dowling, Travel Foreman e Nao Fuji. La copertina, invece, è stata realizzata da J. Scott Campbell. Ricordiamo ai nostri lettori che proprio nel corso di queste ultime ore, la Marvel ha inoltre annunciato di aver ingaggiato molti nuovi artisti per un misterioso progetto.