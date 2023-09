Marvel: one-shot tra passato e presente per i 50 anni di Giant-Size

Era il 1974 quando Marvel Comics presentava ai suoi lettori un nuovo tipo di prodotto editoriale. I Giant-Size Marvel, che hanno definito parte della Bronze Era della casa delle idee, rappresentavano infatti le prime grandi storie crossover, e ora, con l’avvicinarsi del 50° anniversario, il fascino di quei racconti sta per tornare.

La casa editrice ha infatti annunciato una serie di storie one-shot in arrivo nel corso 2024, riguardanti i più grandi protagonisti dell’universo Marvel. Si tratterà di racconti nuovi caratterizzati dalla narrativa odierna, ma anche di ritorni al passato con storie che hanno definito l’evoluzione di determinati eroi e ampliato il loro mito.

Ad avviare questa speciale celebrazione ci sarà il volume Giant-Size Super Stars #1 Facsimile Edition, ristampa del volume pubblicato nel febbraio del 1974 scritto da Gerry Conway e disegnato da Rich Buckler, che già dalla copertina, che potete vedere in calce, promette botte da orbi a non finire. La vera novità arriverà però il 10 gennaio 2024 con Giant-Size Spider-Man #1 di Cody Ziglar e Iban Coello in cui si alterneranno diverse storie.

La prima, inedita, porrà Miles Morales contro il Venom di Dylan Brock, lasciando poi spazio alla ristampa di Ultimate Comics: Spider-Man #22 di Brian Michael Bendis e Sara Pichelli, dove viene rappresentato il primo grande scontro tra Miles e Venom dell’universo Ultimate. Non sono ancora stati diffusi ulteriori dettagli sulle prossime testate coinvolte nel progetto, ma possiamo aspettarci con molta probabilità un volume dedicato agli X-Men e uno agli Avengers.

