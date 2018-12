Marvel organizza dei party per festeggiare il rilancio de I Guardiani della Galassia

In previsione dell’imminente rilancio della testata dedicata ai Guardiani della Galassia, Marvel sta collaborando con Diamond Comics Distributors per co-organizzare dei party presso le fumetterie statunitensi.

Stando a quanto comunicato da Diamond, i negozi di fumetti che parteciperanno all’iniziativa riceveranno degli sconti notevoli sull’acquisto delle testate scritte da Donny Cates: i negozianti che aderiranno all’iniziativa e ordineranno almeno il 250% delle copie di Venom #5 che avrebbero solitamente richiesto riceveranno, in maniera del tutto gratuita, venti litografie de I Guardiani della Galassia realizzate dall’artista Al Migrom.



I negozianti riceveranno inoltre delle copie variant riservate ai suddetti party esclusivi e degli sconti aggiuntivi. È stato rivelato che l’illustrazione promozionale di Geoff Shaw, che appunto includeva una dozzina di potenziali Guardiani, verrà utilizzata per la realizzazione di un poster.

, Guardians of the Galaxy #1 verrà rilasciato in Nord America il 23 gennaio 2019. Di seguito ne trovate la sinossi ufficiale.

GUARDIANS OF THE GALAXY #1

Scrittore: Danny Cates

Danny Cates Illustratore: Geoff Marquez

Geoff Marquez Copertina: David Marquez

David Marquez Variant Cover: Geoff Shaw, Ron Lim, Gerald Parel, Steve Skroce, Skottie Young Bernie Wrightson

“CHI SI ERGERÀ – L’universo è in fiamme. Centinaia di mondi sono in guerra. In tutto il cosmo non ci sono mai stati tanto odio e divisione. E ciononostante, Thanos di Titano è ancora morto... o è lui? Ora più che mai, il cosmo ha bisogno dei Guardiani della Galassia... ma all’indomani di Infinity Wars, chi è rimasto per rispondere alla chiamata?”